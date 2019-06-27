Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbülün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ilki bugün filoya girerken sosyal medyada da uçağın isminin Eren olması adına 100 bin paylaşımda bulunuldu. 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden eğitim için kullanılan bir TB2'ye Eren ismi verildi.

Konuyla ilgili twitter hesabından Baykar, "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası selamarımızda yaşayacak" açıklamasını 'iyi ki varsın Eren', 'Adı Eren olsun' etiketi ile yaptı.

Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz.



Aziz şehidimizin hatırası semalarımızda yaşayacak.#iyikivarsınEren#AdıErenOlsun pic.twitter.com/dhJX5aioNN — BAYKAR (@Baykar_Savunma) 26 Haziran 2019

ZEYİN DALI HAREKATINA DAMGA VURDU