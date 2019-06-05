Şehit Eren Yücel'in adını yeğeni yaşatacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in adını, Adana'daki 9 aylık yeğeni Ziya Çetinkaya yaşatacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve devlet erkanı ile şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yücel'in merkez Seyhan ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki babaevine ziyarette bulundu.

Çelik, dua edip taziyelerini ilettiği ziyarette, şehidin ablası Ebru Çetinkaya'nın 9 aylık bebeği Ziya Çetinkaya ile yakından ilgilendi.

Şehidin yeğeninin babası Mahmut Çetinkaya'nın, bebeklerinin adına "Eren" ismini de ekleme isteğini dile getirmesi üzerine Çelik, aileye destek vereceklerini söyledi.

Çelik, şehidin yeğeni Ziya Çetinkaya'nın, dayısının adını yaşatacağına işaret ederek, ilgili kişilere talimat verileceğini belirtti.

Vali Demirtaş da konuyla ilgili en kısa sürede gerekli görüşmenin sağlanacağını ifade etti.

- Şehidin anısı sonsuza kadar yaşayacak

Mahmut Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınbiraderinin şehadete yürümesinin ardından böyle bir karar aldıklarını aktardı.