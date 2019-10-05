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Şehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde, sınır güvenliğinde görev yaptığı sırada traktörün çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz (20) Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - HATAY'ın Antakya ilçesinde, sınır güvenliğinde görev yaptığı sırada traktörün çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz (20) Kayseri'de toprağa verildi.
Piyade Er Erhan Gürbüz, Bohşin 5'inci Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu'na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada traktörün çarpması sonucu şehit oldu. Şehit Erhan Gürbüz için memleketi Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi. Kalemkırdı Camii'nde düzenlenen törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutan Tuğgeneral Ercan Teke ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde şehit Erhan Gürbüz'ün babası Şahabettin, annesi Raife ve 6 kardeşi gözyaşı döktü. Baba Şahabettin Teke, tabutun başında oğlunun fotoğrafını öperek ağladı. Şehidin kardeşleri de Erhan Gürbüz'ün fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit askerin cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Erhan Gürbüz, son yolculuğuna uğurlandı

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