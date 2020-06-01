HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit Erman Özcan'ın cenazesi dualarla karşılandı! Gözyaşları sel oldu

Şehit Erman Özcan'ın cenazesi dualarla karşılandı! Gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 13:25 | Son Güncelleme

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehidin üniformasını giyen eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, yiğidim gitti. Kahramanca çatışmaya girdi" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Olaya, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, tarafları biber gazı ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahale etti. Bu sırada, kavgaya taraf olan şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a isabet etti.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehit Erman Özcan’ın cenazesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Morgu’ndan sabah saatlerinde alınarak, karayolu ile Orhangazi ilçesindeki Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi’nde bulunan baba evinde, dualarla karşılandı. Şehidin eşi Emine Özcan ve annesi Hatice Özcan, ayakta durmakta güçlük çekti. Eşinin üniformasını giyen şehit eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, benim yiğidim gitti. Benim eşim kahramanca çatışmaya girdi. Korkmadı. Arabadan indi 30 kişinin arasına girdi. Şehit düştü" diyerek ağladı. Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Merkez Gazi Orhan Bey Camii’ne götürüldü.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
EGM: Genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldıEGM: Genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Diğer Haberler
Sabiha Gökçen'de uçuşlar başladı

Sabiha Gökçen'de uçuşlar başladı

EGM açıkladı: Sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı

EGM: Genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı

Son dakika! Terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu öldürüldü

Teröre 'üst düzey' darbe! Öldürüldü

Diyarbakır'daki işkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellendi!

Yaralı bulduğu 'Maşuk' ismini verdiği karga, yanından ayrılmıyor

Yaralı buldu, şimdi yanından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.