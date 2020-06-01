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  4. Şehit Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Şehit Erman Özcan son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 13:25 | Son Güncelleme

Bursa'da kavgaya müdahale ederken silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın cenazesi toprağa verildi. Şehidin cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Şehidin annesi Hatice, eşi Emine ve ağabeyi astsubay Erhan Özcan, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Cenaze, helallik alınmasının ardından Gazi Orhanbey Camisi'ne taşındı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin eşi Emine Özcan ile oğlu 4 yaşındaki Hamza Özcan, cenaze namazının kılınacağı camiye polis üniformalarıyla geldi. Emine Özcan, oğluna sarılırken, gözyaşlarına boğuldu.

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BAKAN SOYLU DA KATILDI

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna bir süre omuz veren Bakan Soylu, daha sonra Özcan'ın eşine taziyede bulundu.

Şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

20'DEN FAZLA KİŞİYE GÖZALTI

Bu arada, polis ekipleri kavgaya karışan 20'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) ile taraflardan R.O, M.O. ve E.B. yaralanmıştı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erman Özcan şehit olmuş, R.O. ve M.O. da hayatını kaybetmişti. E.B. ise Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: DHA-AA

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