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Şehit eşi için Arakan'a su kuyusu açtırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

TÜRK Silahları Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına eşi Birgül Muratdağı (25), Bangladeş'te bulunan Arakan kampına ve Sri Lanka'da su kuyusu açtırdı.

Şehit eşi için Arakan'a su kuyusu açtırdı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahları Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına eşi Birgül Muratdağı (25), Bangladeş'te bulunan Arakan kampına ve Sri Lanka'da su kuyusu açtırdı.
'Zeytin Dalı Harekatında' şehit olan ve cenazesine 58 günün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı (25), eşinin adına Arakan kampına ve Sri Lanka'ya su kuyusu açtırdı. Şu an Mekke'de Hac ibadetini yerine getiren Birgül Muratdağı, daha önce de şehit eşinin Suriye’de görev yaptığı yerde, silah arkadaşlarına kumanya götürmüş ve kendi isimlerini taşıyan bir çeşme yaptırmıştı.
​Devletin kendisine sağladığı maddi imkanı şehit eşi için kullanmaya devam edeceğini belirten Birgül Muratdağı, “Devletin bana verdiği maddi imkanı eşim için, ahiret için kullanmak beni daha rahatlatıyor. Peygamber efendimizde en güzel sadakanın su olduğunu belirtmiş. Şu an Mekke’deyim ve su o kadar kıymetli ki burada gözümle görme şansım oldu. Sıcak yerler buralar, su en çok ihtiyaç oluyor. Özellikle Arakan, Afrika gibi yerlerde, suya daha çok muhtaç durumdalar. Ne mutlu onları saatlerce yürüme zahmetinden bir şehit parası kurtaracak” dedi.
Eşi adına böyle hayırları yerine getirmekten mutlu olduğunu kaydeden Muratdağı, "Mehmet'in adına her yerden dualar edilsin istiyorum. Önceliğim imanıma, ahiretime ve bir şehit eşliğine yakışır yerlerde bu imkanları kullanmak. Eşimin zaten bir maaşı var ki; benim mirası gördüğüm tek şey. Oda beni muhtaç etmez kimseye. Şimdi benim verme zamanım ki; Rabbim de eşimle kavuşmayı ahirette ikram etsin bize inşallah. Allah güzeldir, güzel olan her şeyi sever. Ne mutlu layık olabiliyorsam eşime, şehidime" ifadelerini kullandı.

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Şehit eşi için Arakan'a su kuyusu açtırdıŞehit eşi için Arakan'a su kuyusu açtırdıŞehit eşi için Arakan'a su kuyusu açtırdıŞehit eşi için Arakan'a su kuyusu açtırdı

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