ŞEHİT EŞİ İÇİN SU KUYUSU AÇTIRDI

Haber Şeyda AŞATIR Kamera KAYSERİ,DHA)TÜRK Silahları Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve cenazesine 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı (25), devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla Bangladeş?te bulunan Arakan kampına ve Sri Lanka?ya su kuyusu açtırdı. TSK tarafından Suriye?nin Afrin bölgesinde başlatılan ?Zeytin Dalı Harekatında? şehit olan ve naaşına 58 günün sonunda ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı?nın 25 yaşındaki eşi Birgül Muratdağı, eşi için yardım yapmaya devam ediyor. Birgül Muratdağı, ?Mehmet?in adına her yerden dualar edilsin istiyorum? diyerek, devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla bu tür yardımlar yapmaya devam edeceğini belirtti. Şuan Mekke?de Hac görevini yerine getiren Birgül, daha öncede şehit eşinin Suriye?de görev yaptığı yerde, silah arkadaşlarına kumanya götürmüştü ve kendi isimlerini taşıyan bir çeşme yaptırmıştı. ?SUYA ÇOK MUHTAÇLAR Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Birgül Muratdağı, ?Devletin bana verdiği maddi imkanı eşim için, ahiret için kullanmak beni daha rahatlatıyor. Peygamber efendimizde en güzel sadakanın su olduğunu belirtmiş. Şuan Mekke?deyim ve su o kadar kıymetli ki burada gözümle görme şansım oldu. Sıcak yerler buralar, su en çok ihtiyaç oluyor. Özellikle Arakan, Afrika gibi yerlerde, suya daha çok muhtaç durumdalar. Ne mutlu onları saatlerce yürüme zahmetinden bir şehit parası kurtaracakö dedi. ?EŞİMİN MAAŞI, MİRASI GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY Eşi adına böyle hayırları yerine getirmekten mutlu olduğunu kaydeden Birgül, ?Mehmet?in adına her yerden dualar edilsin istiyorum. Herkes gibi olmak istemiyorum, önceliğim imanıma, ahiretime ve bir şehit eşliğine yakışır yerlerde bu imkanları kullanmak. Eşimin zaten bir maaşı var ki benim mirası gördüğüm tek şey. Oda beni muhtaç etmez kimseye. Şimdi benim verme zamanım ki rabbimde eşimle kavuşmayı ahirette ikram etsin bize inşallah. Allah güzeldir, güzel olan her şeyi sever. Ne mutlu layık olabiliyorsam eşime, şehidimeö ifadelerini kullandı.

