HABER

ŞEHİT EŞİ İÇİN SU KUYUSU AÇTIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

Haber Şeyda AŞATIR Kamera KAYSERİ,DHA)TÜRK Silahları Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve cenazesine 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı (25), devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla Bangladeş?te bulunan Arakan kampına ve Sri Lanka?ya su kuyusu açtırdı.

Haber Şeyda AŞATIR Kamera KAYSERİ,DHA)TÜRK Silahları Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve cenazesine 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı (25), devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla Bangladeş?te bulunan Arakan kampına ve Sri Lanka?ya su kuyusu açtırdı. TSK tarafından Suriye?nin Afrin bölgesinde başlatılan ?Zeytin Dalı Harekatında? şehit olan ve naaşına 58 günün sonunda ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı?nın 25 yaşındaki eşi Birgül Muratdağı, eşi için yardım yapmaya devam ediyor. Birgül Muratdağı, ?Mehmet?in adına her yerden dualar edilsin istiyorum? diyerek, devletin eşi adına sağladığı maddi imkanla bu tür yardımlar yapmaya devam edeceğini belirtti. Şuan Mekke?de Hac görevini yerine getiren Birgül, daha öncede şehit eşinin Suriye?de görev yaptığı yerde, silah arkadaşlarına kumanya götürmüştü ve kendi isimlerini taşıyan bir çeşme yaptırmıştı. ?SUYA ÇOK MUHTAÇLAR Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Birgül Muratdağı, ?Devletin bana verdiği maddi imkanı eşim için, ahiret için kullanmak beni daha rahatlatıyor. Peygamber efendimizde en güzel sadakanın su olduğunu belirtmiş. Şuan Mekke?deyim ve su o kadar kıymetli ki burada gözümle görme şansım oldu. Sıcak yerler buralar, su en çok ihtiyaç oluyor. Özellikle Arakan, Afrika gibi yerlerde, suya daha çok muhtaç durumdalar. Ne mutlu onları saatlerce yürüme zahmetinden bir şehit parası kurtaracakö dedi. ?EŞİMİN MAAŞI, MİRASI GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY Eşi adına böyle hayırları yerine getirmekten mutlu olduğunu kaydeden Birgül, ?Mehmet?in adına her yerden dualar edilsin istiyorum. Herkes gibi olmak istemiyorum, önceliğim imanıma, ahiretime ve bir şehit eşliğine yakışır yerlerde bu imkanları kullanmak. Eşimin zaten bir maaşı var ki benim mirası gördüğüm tek şey. Oda beni muhtaç etmez kimseye. Şimdi benim verme zamanım ki rabbimde eşimle kavuşmayı ahirette ikram etsin bize inşallah. Allah güzeldir, güzel olan her şeyi sever. Ne mutlu layık olabiliyorsam eşime, şehidimeö ifadelerini kullandı.

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı
Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.