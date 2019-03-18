Şehit eşinden 18 Mart töreninde duygulandıran sözler

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan şehit eşi Songül Sakal, ''18 Mart'ta destan yazanların torunları, şimdi Türkiye'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan, asla bölünmeyecek'' dedi.

Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki törene; Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, şehit yakınları, öğrenciler, gaziler ile askerler katıldı. Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Protokol üyelerinin anıta çelenk bırakmasının ardından şehit mezarları, tek tek ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında, törene katılan bazı şehit yakınlarının duygulandığı görüldü.