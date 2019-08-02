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Şehit eşinden AYM’ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi’nin sözde barış bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği hak ihlali kararını kınayan şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın eşi Habibe Sakarya, “O bildiride bizim eşlerimize katil yaftası yapıştırdılar.

Şehit eşinden AYM’ye tepki

Anayasa Mahkemesi’nin sözde barış bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği hak ihlali kararını kınayan şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın eşi Habibe Sakarya, “O bildiride bizim eşlerimize katil yaftası yapıştırdılar. Bana göre bu bildiriyi imzalayanlar ve onların arkasında duranlar da katil. Madem düşünce özgürlüğü bu da benim özgür düşüncem” diye konuştu.
Anayasa Mahkemesi’nin sözde “Barış Bildirisi”ne imza atanlarla ilgili hak ihlali kararına şehit yakınları tepki gösterdi. 7 Nisan 2016’da geçici görevlendirmeyle gittiği Nusaybin’de teröristlerce şehit edilen Özel Harekatçı Emniyet Amiri Doğan Sakarya’nın eşi Habibe Sakarya, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı kınadıklarını söyledi. “Orada görevli olan insanlara katil yaftası yapıştıramazlar” diyen Habibe Sakarya, “Benim eşim keskin nişancı kurşunuyla şehit oldu. Bu, planlı programlı bir saldırı demektir. Anladığım kadarıyla düşünce ve düşündüğünü söyleyebilme özgürlüğü demişler bunun adına. O zaman biz de düşüncelerimizi söyleme hakkına sahibiz. O dönem o kadar çok yuva yıkıldı, canlar yandı ki ama eşlerimiz katilmiş. Yakıştırılmaması gereken bir şey. Bana göre bu bildiriyi imzalayanlar ve onların arkasında duranlar da katil. Madem düşünce özgürlüğü bu da benim özgür düşüncem” dedi.
Güvenlik güçlerinin devlete ve millete gelen her türlü tehlikeye karşı canları pahasına mücadele ettiğini hatırlatan şehit eşi, “Nasıl katil diyebilirler bu insanlara. Bu insanlar canla başla o yola çıktılar. Bir insan annesiz, babası, evlatsız yaşayabilir ama vatansız, bayraksız yaşayamaz. Ben 9 yaşındaki çocuğuma hala neden babasız kaldığını açıklayamıyorum” diye konuştu.

“Asıl mağdur biziz”
“Asıl mağdur biziz” diyen Sakarya, “Bu kabul edilemez bir karar. Bizim hayatlarımız söndü. Devlet büyüklerinden ricamız bu kararın karşısında gerekenin yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Türk milletinin aklıyla alay etmektir”
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın Türk milletini derinden yaraladığını ifade eden Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Uğur Yenen ise “Bu karar yüce mahkemeye yakışmadı. 793 şehidimize ve binlerce gazimize atılan bir katil yaftası var. O bildiride devletin katliam yaptığı gibi ibareler vardı. Bu bildiriye imza atanları haklı bulmak Türk milletinin aklıyla alay etmektir” dedi.

Şehit eşinden AYM’ye tepki

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