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Şehit eşini, polis üniformasıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan er Zekeriya Altunok (32), memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - AĞRI'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan er Zekeriya Altunok (32), memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin eşi Vildan Altunok, polislikten ihraç edilen Zekeriya Altunok'u, polis üniforması ile son yolculuğa uğurladı.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Kozlu bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti dönüşünde PKK'lı teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde şehit olan evli ve 2 çocuk babası er Zekeriya Altunok'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Şehit Altunok için, merkez Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kalemkırdı Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
POLİS ÜNİFORMASIYLA KATILDI
Şehidin eşi Vildan Altunok ve oğlu 3 yaşındaki Gökdeniz, törene polis üniformasıyla katıldı. Vildan Altunok, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken, "Benim eşim tertemizdi. Bu vatan için 2 çocuk daha yetiştiriyorum. Bu eşimin üniformasıydı. Tabutu da ne güzel doldurmuş. Ben ona kurban olurum. Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti" dedi.
Şehidin yakınları, Türk bayrağı sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.
Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi, öğle namazının ardından İl Müftüsü Prof.Dr Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kartal Asker Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit Zekeriya Altunok'un, 2017 yılında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildiği, 16 ay cezaevinde yattıktan sonra Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden yargılandığı ve beraat ettiği, ardından vatani görevini yapmak üzere askere gittiği öğrenildi.

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