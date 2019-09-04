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Şehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar (23), gözyaşları ve yakılan ağıtlar arasında toprağa verildi.

Şehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladı

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar (23), gözyaşları ve yakılan ağıtlar arasında toprağa verildi.
Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce Tavuklu Mahallesi mevkiinde menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ömerli ilçesine bağlı Salih köyüne getirildi. Mehmet Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne götürüldü. Şehidin 7 aylık hamile eşi Fatma Acar (22), eşinin üniformasını giyerek son yolculuğuna uğurladı. Gözyaşı döken acılı eşin "İki ay kalmıştı, iki ay sonra kızını kucağına alacaktın. Sana bunu yapanları Rabbim perişan etsin" sözleri, yakınlarını ve silah arkadaşlarını duygulandırdı. Şehidin naaşı daha sonra köy meydanına getirildi. Buradaki törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenden sonra Şehit Mehmet Acar için köy camiinde cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere köy mezarlığına getirildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri manga saygı atışı yaptı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin yakınları Türkçe, Arapça, Kürtçe ağıtlar yaktı. Toplanan kalabalık sık sık terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı. Defin işlemlerin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın babası Alaadin Acar’a teslim etti
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Şehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladıŞehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladıŞehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladıŞehit eşini, üniformasıyla son yolculuğuna uğurladı

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