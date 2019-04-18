HABER

Şehit eşinin adına kütüphane yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerce şehit edilen özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun ismi eşi tarafından, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki okulda oluşturulan kütüphaneye verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun adı Ekinözü ilçesindeki kütüphanede yaşatılacak.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, Ataköy İlkokulundaki kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, şehitler adına ne yapılsa az geleceğini söyledi.

Kütüphanede Şehit Polis Sinan Türkoğlu'nun adının yaşatılacağını ifade eden Sayar, "Bugün bizler için çok anlamlı ve duygu yüklü bir gün. Çok anlamlı çünkü yolumuzu aydınlatan, karanlığı boğup bizi ışığa kavuşturan kitaplarımızın olduğu bir kütüphane açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu kütüphane Şehit Polis Sinan Türkoğlu'nun adını taşıyor. Şehidimizin adını yaşatacak bir bilgi hazinesine kavuşuyoruz." dedi.

- "Onun adını, çok sevdiği bu okulda yaşatmak istedim"

Şehidin eşi Tuğba Türkoğlu da Ataköy İlkokulunda öğretmenlik yaptığını ve o dönemde nişanlı olduklarını dile getirdi.

Şehidin o dönemde öğretmen ve öğrencilerle sıcak diyalog içinde olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Buraları çok severdi. Onun adını, çok sevdiği bu okulda yaşatmak istedim. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şehidin eşi Türkoğlu tarafından oluşturulan, dizaynını da kendisinin yaptığı ve raflarında 7 bin kitap bulunan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakam Fatih Sayar, Belediye Başkanı Bilal Eker, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Tatlıbadem, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Pekmez ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Çil de katıldı.

Özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, PKK'lı teröristlerce 4 haziran 2018'de Şemdinli ilçesindeki karakola düzenlenen roketli saldırı sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) 11 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştu.

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
HSK'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklamasıHSK'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması
GÜNCELLEME - Adana'da terör propagandasına yönelik operasyonGÜNCELLEME - Adana'da terör propagandasına yönelik operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekinözü kütüphane Şehit Polis Sinan Türkoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.