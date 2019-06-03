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Şehit eşinin en çok sevdiği şekerleri mezarına bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti - Şehit eşi Özge Peker, eşinin mezarına bir avuç bayram şekeri bıraktı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri, vatandaşlar ve protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ne sabah erken saatlerde başlayan ziyaretlerde mezarların başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Göz yaşları arasında mezarlara su döken şehit aileleri, çiçekler bıraktı. Bazı şehit anneleri uzun süre ağladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer protokol üyeleri de şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde 8 Mayıs 2018'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Furkan Peker'in eşi Özge Peker, ziyaret ettiği eşinin mezarına bir avuç bayram şekeri koydu.

Eşinin en sevdiği şekerleri getirdiğini söyleyen Özge Peker, "Onun en çok sevdiği şeker oydu, bayramda en çok şeker yerdi. Bunun için de en sevdiği o şekerleri getirip mezarına bıraktım." dedi.

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