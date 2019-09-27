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Şehit eşinin evi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

MERSİN’de, yıllar önce meydana gelen trafik kazasında şehit olan er Fadıl Alnıaçık’ın eşinin yaşadığı ev, baştan sona tadilattan geçirilerek, yenilendi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, yıllar önce meydana gelen trafik kazasında şehit olan er Fadıl Alnıaçık’ın eşinin yaşadığı ev, baştan sona tadilattan geçirilerek, yenilendi.

Mersin’de yaşayan Fadıl Alnıaçık, yaklaşık 33 yıl önce, vatani görevi sırasında; Bolu’da meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehidin ardından geriye, eşi Nurcan Alnıaçık ve tek çocukları olan kızı Sabahat kaldı. Maddi durumu iyi olmayan Şehidin eşi Nurcan ve kızı Sabahat; Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6072 sokaktaki evlerinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Kızı Sabahat’in evlenmesiyle anne Nurcan Alnıaçık, evde yalnız yaşamaya başladı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, geçen Ramazan Bayramı arifesinde, Şehit Fadıl Alnıaçık’ın eşinin yaşadığı; Hal Mahallesi’nde bulunan evini de ziyaret ederek, şehidin eşi Nurcan Alnıaçık ve yakınlarıyla sohbet etti. Ziyareti sırasında şehit eşinin yaşadığı evin içler acısı halini fark eden Başkan Gültak, yetkilileri arayarak, evde yenileme ve onarım yapılması için talimat verdi.

Başkan Gültak’ın talimatı üzerine harekete geçen ekipler tarafından, şehidin eşinin yaşadığı evin tüm iç kapıları, pencereleri mutfak dolabı ve tezgâhı yenilendi. Mutfak, banyo ve tuvalet seramik ve fayansla döşendi. Bir odaya yüklük dolabı yerleştirildi. Evin iç ve dış duvarlarının sıvası ve boyası yenilendi. Evin avlu zeminine de beton dökülürken, 2 katlı olan evin üst katının çatısı da tadilattan geçirildi. Yıllardır zor şartlarda yaşadığı evinin yenilenmesiyle duygulanan Şehit Fadıl Alnıaçık’ın eşi Nurcan Alnıaçık, Başkan Gültak’a ve evini yenileyen belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Gültak, Şehit Fadıl Alnıaçık’ın eşinin yaşadığı evin fiziki şartlarının çok kötü durumda olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu kentin bir yöneticisi olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Evin bütünüyle yenilenmesi için ekiplerimize talimat verdim. Evimiz, yeni ve tertemiz bir görünüme kavuştu. Şehit ailelerimiz, vatan için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetidir. Onlara gözümüz gibi bakmak en önemli vazifemizdir. Şehidimizin eşinin, en iyi imkânlarda yaşamını sürdürebilmesi bizim için büyük bir sorumluluktur. Nurcan hanımın, yenilenen evinde huzur ve sağlık içinde yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

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