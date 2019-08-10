Şehit eşinin kabri başında dua etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit anne ve babalar, çocuklarının bayramını kutlamak için şehitliğe akın etti. Ordu'nun Akkuş ilçesinde, jandarma timine yönelik terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin'in eşi Tülin Pişkin, "Onu çok özlüyorum, her bayram öncesi mezarının başında dua ediyorum" dedi.

Kurban Bayramı arifesinde, Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği, şehit aileleri tarafından doldu. Çocuklarını şehit veren anneler çocuklarının mezarı başında dua edip gözyaşları döktü. Askerler ise şehitlikte silah arkadaşlarının mezarının başında dua etti.

ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ

3 Ağustos 2010'da Ordu'nun Akkuş ilçesinde hain terör saldırısında şehit düşen jandarma trafik timinde görevli 2 çocuğunun babası Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin'in mezarında dua eden Tülin Pişkin, yıllar geçse de eşinin acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Çocuklarının babasız büyüdüğünü anlatan Pişkin, "Ordu'ya tayinimiz çıktıktan 15 gün sonra şehit ettiler eşimi. Eşim trafik görevlisiydi, 'kaza geçirdik gelin bizi kurtarın' diyerek ihbarda bulunup, gidince pusuya düşürmüşler. 31 kurşunla şehit ettiler. Aradan yıllar geçti ama acısı hala aynı. Yıllar geçtikçe sorumluluğu artıyor. Ona daha çok ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Çok acı bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. İki çocuğum var, eşim şehit olduğunda biri 3,5 yaşında diğeri 12 yaşındaydı" dedi.

ŞEHİT MEZARLARINA KAFANFİLLER

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve kent protokolü şehitliğe gelip dua edip mezarlara karanfil bıraktı.