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Şehit eşinin kütüphane hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)  Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun (32) kütüphane hayalini, eşi Yasemin Çobanoğlu gerçekleştirdi.

Şehit eşinin kütüphane hayalini gerçekleştirdi

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda geçen yıl şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun (32) kütüphane hayalini, eşi Yasemin Çobanoğlu gerçekleştirdi. Yasemin Çobanoğlu, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde eşinin adını taşıyan bir kütüphane yaptırdı.
TSK'nın 20 Ocak 2018'de Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Piyade Komando Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, arama tarama faaliyetleri sırasında 19 Nisan 2018 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Kamu kurumunda memur olan Yasemin Çobanoğlu, yaklaşık 1 yıldır yasını tuttuğu eşinin adına, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin kapısı, Şehit Taner Çobanoğlu'nun Atatürk büstü yanında çekilen fotoğrafı ile kaplandı. Duvarlarında da şehidin fotoğrafları yer alan 3 bin kitabın bulunduğu kütüphane, Taner Çobanoğlu'nun şehit oluşunun 1'inci yıl dönümü olan 19 Nisan'da açılacak.
'EŞİMİN ARKASINDAN MİRAS BIRAKMAK İSTEDİM'
Yasemin Çobanoğlu, kütüphane kurma fikrinin eşinin hep hayali olduğunu söyledi. Eşinin hayalini gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara bir miras bırakmak istediğini söyleyen Çobanoğlu, "Eşim daha önce görev yaptığı Zincidere Komando Tugayı'nda kitaplık olmadığı için bir kampanya başlatmış ve kitap toplamıştı. Bu yaptığı benim zihnimde yer edinmişti. Eşim hayattayken gerçekleştiremedi. Ben onun şehadetinden sonra onun arkasında bir miras bırakmak istedim" dedi.
'KÜTÜPHANE EN GÜZEL HEDİYE'
Sosyal medyada kütüphane projesini başlatınca binlerce kitap desteği geldiğini kaydeden Yasemin Çobanoğlu, "Benim eşim çocukları çok severdi. Özellikle görev yaptığı bölgelere, mektup yazan çocuklarımız olmuştu. Eşim aşırı derece hassas olduğu için, mektup yazan öğrencilere kırtasiye malzemesi gönderiyordu. Ben de bunu bildiğim için eşim adına bırakılabilecek en büyük hediye kütüphane diye düşündüm. Sosyal medyadan Şehit Taner Çobanoğlu adına bir kitap kampanyası başlattık. Kütüphanemize yaklaşık 3 bin kitap bağışlandı. Kütüphaneden kitap vermek çok zordur. Özellikle de onları çocuğu gibi görürler. 'Şehit kütüphanesi' denildiği için eşim adına herkes kendi kitaplığını bozdu ve kütüphanemize kitaplarını bağışladılar" şeklinde konuştu.
'GENÇLERİMİZ VATANINA MİLLETİNE SAHİP ÇIKSIN'
Geleceğin teminatı olan çocuklardan beklentilerinin çok fazla olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Bu vatana emanet edilen çocuklarımızdan beklentilerimiz fazla. O yüzden kitap ve kütüphane projemizi başlattık. Gençlerimiz vatanına ve milletine sahip çıksınlar. Bu toprakları onlara emanet eden eşim gibi askerlik yapan silah arkadaşlarını unutmasınlar. Hep bu bilinç ile hareket etsinler" dedi.
Kitapların arasında gelen mektupların kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Yasemin Çobanoğlu, kütüphaneyi kurmasına yardımcı olanlara teşekkür etti.

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