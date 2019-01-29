Şehit eşinin park talebi

SİNOP (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Astsubay Şenel Ağıl'ın eşi Nermin Ağıl'ın eşi adına kent merkezindeki bir araziye park yapılması talebi, Sinop Belediye Meclisince kabul edilmedi.

Eşinin şehit olmasının ardından iki çocuğuyla Sinop'a yerleşen Nermin Ağıl, bir süre önce Sinop Belediyesine başvurarak Ada Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan boş araziye park yapılması ve parka da şehit eşinin isminin verilmesini talep etti.

Bir süre önce toplanan ve Ağıl'ın başvurusunu değerlendiren Sinop Belediye Meclisi, talebi "Şehitlerin isimlerinin doğup büyüdüğü yerlere verilmesinin daha uygun olacağına Meclisçe oy birliğiyle karar verilmiştir." açıklamasıyla geri çevirdi.

Şehidin eşi Nermin Ağıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Şehitleri şehir ayrımına tabi tutmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun sorgulanması gerektiğine işaret eden Ağıl, "Benim iki çocuğumun kahraman babalarıyla gurur duymaları hakları değil midir? Biz o zaman Çanakkale, Dumlupınar, Kıbrıs, Afrin ve 15 Temmuz şehitlerimizi de böyle mi ayıracağız? Bu nasıl yaklaşımdır?" ifadelerini kullandı.