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Şehit Eşkioğlu'nun cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu'nun naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki tören sonrası Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua etti.

Törenin ardından şehit Eşkioğlu'nun naaşı, tören mangasının omuzlarında askeri cenaze aracına konularak Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askerler ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Eşkioğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Narmanlı Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Altıntepe Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Sezai Eşkioğlu şehit tören

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