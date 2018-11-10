Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı öğrenilen Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın evinin önüne taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.

Konya'ya şehit ateşi düştü

1 / 11 4 AY ÖNCE NİŞANLANDI Patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine, acı haber ulaştı. 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı öğrenilen şehidin, 4 ay önce nişanlandığı ve dün görüştüğü ağabeyiyle Ramazan Bayramı'nda yapacağı düğün hakkında konuştuğu belirtildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Halil Daş'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehit annesi Rukiye Daş ve yakınları gözyaşı döktü.

2 / 11 "HER ŞEYİMİZ YARIM KALIR" Daha önce çiftçi olduğu ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı belirtilen şehit Halil Daş'ın, geçen Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Halil Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi. Şehidin dün ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan Şehit Halil Daş'ın, TSK'nın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı ve Hakkari'ye geçen Ağustos'ta atandığı öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesinin yarın Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği belirtildi. Şehit Halil Daş'ın bir silah arkadaşının ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Daş'ın fotoğrafının altına, Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını yazıp, ''Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı paylaştığı görüldü.

3 / 11 ŞEHİT EVİNDE, YÜREK BURKAN YAZI Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri erkân, Şehit Uzman Çavuş Halil Daş'ın babaevine gelerek aileye taziyede bulundu. Şehit Daş'ın yakınları da eve akın etti. Evin önünde bir kişi tarafından taşla yere kazınan 'Halil ölmedi' yazısı görenleri duygulandırdı.

4 / 11 GAZİANTEPLİ ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ Patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi. Şehidin iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi.

5 / 11 Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Şehit askerlerden birinin, Gaziantepli er Samet Kaymakçı olduğu belirlendi. Şehidin Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin ailesi ağıt yaktı. Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı.

6 / 11 2'si kız, 4 kardeş olan Şehit Samet Kaymakçı'nın iznin ardından yaklaşık 1 hafta önce Hakkari'ye döndüğü öğrenildi.

7 / 11 KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın (25) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

8 / 11 Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde oturan baba Cafer ve anne Meryem Kaşık'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Bekar olan şehidin anne ve babası, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin yakınları da eve akın etti.

9 / 11 TERHİSİNE 80 GÜN KALA ŞEHİT OLDU Patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur'un (21) acı haberi memleketi Muş'a ulaştı. Şehit Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

10 / 11 mus2 Topçu Er İbrahim Özkur'un acı haberi baba ocağı Muş'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Kudbettin-Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan İbrahim Özkur'un anne, baba, kardeş ve eşi acı haber üzerine DNA örneği alınması için Hakkari'ye gitti. İbrahim Özkur'un evine giden Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. 1 çocuk babası olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenilen marangoz İbrahim Özkur'un evi bayraklarla donatıldı. Şehidin yakınları acı haber üzerine ağıtlar yaktı.