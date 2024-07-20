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  4. Şehit evladına görkemli sünnet töreni! Mehter takımı öncülüğünde atlılar da konvoya eşlik etti

Şehit evladına görkemli sünnet töreni! Mehter takımı öncülüğünde atlılar da konvoya eşlik etti

20.07.2024 14:53
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Gümüşhane’nin Köse ilçesinde şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok’un 7 yaşındaki oğlu Miraç Aras Tok için sünnet şöleni yapıldı. Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler “4 yıl önce Giresun’da sel felaketinde Burak Tok kardeşimizi şehit olarak toprağa verdik. 4 yıl sonra oğlu bize, millete emaneti olan Miraç’ın sünnetini yaptık. Büyük bir coşkulu kalabalık oldu. Mehter ve atlı birliklerimiz vardı. Köse ahde vefasını bugün gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum” DEDİ.

Şehit evladına görkemli sünnet töreni! Mehter takımı öncülüğünde atlılar da konvoya eşlik etti

Vali Alper Tanrısever’inde katıldığı ve Valilik makam aracının Miraç Aras Tok için tahsis edildiği şölen öncesinde jandarma, emniyet ve vatandaşların araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi. Kortejin ardından mehter takımı öncülüğünde atlıların da eşlik ettiği konvoy yürüyüşüyle Miraç Tok evine kadar götürüldü. Valilik makam aracının üzerinden cadde boyunca vatandaşları selamlayan şehit evladı Tok’un mutluluğu gözlerinden okunurken ilçenin çocukları da ellerindeki Türk bayraklarıyla arkadaşlarına destek oldu.

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Hem protokol üyeleri hem de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konvoy yürüyüşü sırasında meşalelerle Miraç Tok’u selamlayan gençler mehter takımının çaldığı Türkiyem şarkısına eşlik etti.

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Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma’nın katkı sağladığı program şehidin evine kadar süren konvoy sonrası dua edilip Miraç Tok’a çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle son buldu.

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Burada konuşan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, “Şehidimiz Burak Tok’un kıymetli evladı Miraç Tok’un sünnet düğünü vesilesiyle toplandık. Miraç’a hayırlı olsun. Yüce Mevlam ailesine de sevdiklerine de damatlığını da göstersin. Rabbim Miraç’a güzel günler nasip etsin. İl Jandarma Komutanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze, Köse Kaymakamlığı ve Köse Belediye Başkanlığımıza, siyasi parti temsilcilerine ama her şeyden önce Köse halkına çok teşekkür ediyorum. Köse halkı şehidimize de onun hatırasına da onun emanetine de sahip çıkmış” dedi.

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"BÜYÜK BİR COŞKULU KALABALIK OLDU"

Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ise, “4 yıl önce Giresun’da sel felaketinde Burak Tok kardeşimizi şehit olarak toprağa verdik. 4 yıl sonra oğlu bize, millete emaneti olan Miraç’ın sünnetini yaptık. Büyük bir coşkulu kalabalık oldu. Mehter ve atlı birliklerimiz vardı. Köse ahde vefasını bugün gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Miraç Tok ise çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek herkese teşekkür etti.

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Konuşmaların ardından Miraç Tok’a, Vali Alper Tanrısever, Köse Kaymakamı Hakan Öznay, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Giresun’un Tirebolu-Doğakent karayolunda 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan jandarma personelinin bulunduğu aracın Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesiyle dereye düşmesi sonucu araçtan düşerek sel sularına kapılan Gümüşhaneli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, 4 kilometre aşağıda bulunmuş ve ardından baba ocağı Köse ilçesinde 25 Ağustos 2020 tarihinde toprağa verilmişti. (İHA)

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AW249725_16Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit sünnet
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