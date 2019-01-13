Şehit Fethi Sekin Bağcılar'da anıldı

İSTANBUL (AA) - Şehit polis memuru Fethi Sekin'in vefatının ikinci senesinde, Bağcılar Belediyesi ve Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği anma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesine iki yıl önce PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, "Fethi Sekin, şehadetiyle sadece adliyedeki savcı, hakim ve personelimizin karşı karşıya kalacağı bombalı bir saldırıyı engellememiştir. Onun şehit olduğu vaka 15 Temmuz'un devamı bir olaydır. 15 Temmuz'dan bağlantısız olarak düşünülmeyecek bir olaydır. Hedef diz çöktürülmek istenen Türkiye'dir. Hedef Suriye'de ve Irak'taki harita değişikliğinde masada olmayacak etkisiz bir Türkiye'dir. Fethi Sekin iki yıl evvel kirli bir oyunun bozulmasını en önemli isimlerinden biridir. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da "Fethi Sekin, beylik tabancasıyla uzun namlulu silahların üzerine yürüdü, mermisi bitene kadar gereğini yaptı ve sonunda da şehadete erişti. Şehidimiz o gün orada yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Bugün normal hayatımıza devam ediyorsak şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.