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Şehit Fethi Sekin Bağcılar'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 18:30 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in vefatının ikinci senesinde anma programı düzenledi - Şehit polisin babası Mehmet Zeki Sekin: - "Fethi Sekin sizin de evladınızdır, onu ve Fethi'nin çok sevdiği Elazığ'ı da unutmayın. Fırsat buldukça da ziyaret edin, bağlarınızı koparmayın"

İSTANBUL (AA) - Şehit polis memuru Fethi Sekin'in vefatının ikinci senesinde, Bağcılar Belediyesi ve Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği anma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Adliyesine iki yıl önce PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için anma töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski İstanbul milletvekili Metin Külünk, "Fethi Sekin, şehadetiyle sadece adliyedeki savcı, hakim ve personelimizin karşı karşıya kalacağı bombalı bir saldırıyı engellememiştir. Onun şehit olduğu vaka 15 Temmuz'un devamı bir olaydır. 15 Temmuz'dan bağlantısız olarak düşünülmeyecek bir olaydır. Hedef diz çöktürülmek istenen Türkiye'dir. Hedef Suriye'de ve Irak'taki harita değişikliğinde masada olmayacak etkisiz bir Türkiye'dir. Fethi Sekin iki yıl evvel kirli bir oyunun bozulmasını en önemli isimlerinden biridir. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da "Fethi Sekin, beylik tabancasıyla uzun namlulu silahların üzerine yürüdü, mermisi bitene kadar gereğini yaptı ve sonunda da şehadete erişti. Şehidimiz o gün orada yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Bugün normal hayatımıza devam ediyorsak şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Fethi Sekin şehidimizin şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin." ifadelerine yer verdi.

- "Fethi Sekin sizin de evladınızdır, onu unutmayın"

Şehit polisin babası Mehmet Zeki Sekin ise oğlunun hayalleri olduğunu belirterek, oğlunu görevi gereği yurdun dört bir yanını dolaşan gurbet kuşuna benzetti.

Baba Sekin, şunları kaydetti:

"Fethi bizim vatanımızdı, umudumuz, hayalimiz, yarınımızdı. O hainler onu bizden ayırsa da umutlarımızı alamayacaklar, buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Fethi kardeşleriyle birlikte köydeki bahçede bir ev yaptıracaktı. Annesinin hastalığı ve vefatı sebebiyle o da nasip olmadı. Şehit olmadan önce gerçekleştiremediği hayalinin çok daha üzerinde bir nimeti Cenabı Allah ona şehit olunca verdi. Temeli 5 Ocak'ta atılan Fethi Sekin Külliyesi onun hayal ettiği yerin karşısında, Hacı Hasan Baba Türbesi'ne yakın bir yerde hızla yükseliyor. Sadece bana değil tüm Baskil'e hizmet edecek. Fethi Sekin sizin de evladınızdır, onu ve Fethi'nin çok sevdiği Elazığ'ı da unutmayın. Fırsat buldukça da ziyaret edin, bağlarınızı koparmayın."

Anma programına AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ile Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

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Bağcılar Belediyesi Baskilliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği şehit Fethi Sekin

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