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Şehit Fethi Sekin, kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

İZMİR Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin(43), ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Erkan BAY/ BASKİL (Elazığ),(DHA)- İZMİR Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin(43), ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı önlerken teröristlerle çatışmaya girerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Baskil ilçesinin Doğancık köyünde bulunan kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Anma törenine AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Gül, "Fethi Sekin bence dünyanın en zor işlerinden birisini yaptı. Vatanı, memleketi ve milleti için, çocuklarının ve diğer çocukların bu memlekette yaşaması için, en değerli varlığını yani canını ortaya koydu. İki sene önce İzmir Adliyesi önünde o iki haini, o iki teröristi öldürerek, 'ben gerekirse vatanın ve bu milletin huzur içerisinde yaşaması için canımı pahasına ortaya koyarım' dedi ve orada canını teslim etti. Şehitlerimizin bir özelliği de diğer insanlara başta ailesi olmak üzere şefaat edebilmeleridir. Şehidimizden ve diğer şehitlerimizden başta aileleri olmak üzere hepimize şefaatlerinin nail olmasını temenni ediyorum. Böyle bir yiğit yetiştirdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi. ACILI BABA: SEN SIKTIKÇA AYDINLANDI ALSANCAKTA YILDIZ Şehit Fethi Sekin’in babası Zeki Sekin ise "Elinde namusun, şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne. Sana yakışan da buydu zaten oğul. Çünkü biz sana koşmayı öğrettik, kaçıp saklanmayı değil. Sen koştukça parladı gökte ay, bayrakta hilal. Sen sıktıkça aydınlandı alsancakta yıldız. Hani şairin dediği gibi 'vur şanlı silahınla, gönül düzelsin'. Sen vururken de öldürüyorken de güzelsin. Kükremiş sel gibi koşup atıldın çılgınların üstüne ve ne enginlere sığdın ne konak meydanına. Vefalı güzel İzmir seni kucaklayıp yolcularken baba ocağına yurdunu alçaklara bırakmadın işte. Şimdi bedenin bu ana kucağında bu baba ocağında huzur içinde yatarken, belki de ruhun İzmir Adliyesi'nde can verdiğinin heykelinin karşısında İzmir halkını selamlıyor. Selam sana ey doğancık kartalı, Elazığ aslanı, kahraman Türk polisi, kahramanlık ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Sen bu zaferin destanlaşmış gakkoşusun ruhun şad olsun" diye konuştu. Yapılan konuşmalarında ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya şehit Sekin'in kabri başında dua etti. Yapılan duaların ardından vatandaşlar Şehit Polis Fethi Sekin’in kabrine çiçek bıraktı.

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