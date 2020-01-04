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  4. Şehit Fethi Sekin’e verdiği sözü tuttu

Şehit Fethi Sekin’e verdiği sözü tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kahraman polis Fethi Sekin, 3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düştü.

Kahraman polis Fethi Sekin, 3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düştü. Şehidin olaydan birkaç gün önce üşümesin diye verdiği monta gözü gibi bakan kafe çalışanı Öztürk Uçar, Sekin’e verdiği sözü de bu yıl tuttu. Uçar, şehidin kendisini ehliyetsiz araç kullanmaması konusunda ikaz ettiğini, bu yıl ona verdiği sözü tutarak 42 yaşında ehliyet aldığını söyledi.
İzmir’de 5 Ocak 2017’de gerçekleşen hain terör saldırında polis memuru Fethi Sekin büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışıp şehit olmuştu. Fethi Sekin’in şehit olmadan 5 gün önce adliyenin yanındaki kafenin çalışanı Öztürk Uçar’a üşümemesi için montunu verdiği ortaya çıkmıştı. Fethi Sekin ile ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu, onu büyük bir özlemle andığını belirten Uçar, şehide verdiği sözü de bu yıl tuttuğunu anlattı. 42 yaşına kadar ehliyet almadığı için Sekin’in kendisine ikazda bulunduğunu belirten Uçar, “Ona verdiğim sözü tuttuğum için mutluyum” dedi.

Kaskını ve montunu kullanıyor
Sekin’in kendini feda ederek o gün orada olan tüm vatandaşları koruduğunu söyleyen Uçar, “Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Böyle kahramanlar, düşmanlara karşı ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koyuyor. Fethi Sekin’i özlüyoruz. Onunla ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Ona verdiğim sözler vardı. Ehliyetsiz arabaya ve motora binmeyecektim. Ona verdiğim sözü tutmak için 42 yaşından sonra ehliyet aldım. Bana yağmurluk ve kask vermişti. ‘Bunları verdim ama ehliyet için bir şey yapamam. Onu sen alacaksın’ diyordu. Şu an görevimi yerine getirdim ve gönül rahatlığıyla arabama ve motoruma biniyorum. Yağmurluğuna evimde gözüm gibi bakıyorum. Kaskı da motor sürerken kullanıyorum” diye konuştu.

“Lap-lup köfteyi menüye ekleyeceğim”
Sekin’in, o dönemler çalıştığı kafede ‘lap-lup’ isminde bir köfteyi çok sevdiğini ifade eden Uçar, şunları söyledi:
"Yoğun iş temposunda hemen pişecek bir köfte istiyordu. Ona ‘lap-lup’ adındaki köfteyi yapıyordum. ‘Emekli olunca bir yer açıp bu köfteyi menüye koyarız’ diyordu. Nasip olmadı. Yeni bir yer açıp menüye onun sevdiği köfteyi de eklemek istiyorum.”

“Kendini feda etti”
Saldırı anını birebir yaşayan Uçar, o günü şu şekilde anlattı:
“Keşke o gün yapabileceğimiz bir şey olsaydı ve ona destek verseydik. Olaydan hemen sonra görev arkadaşları desteğe geldi ama Fethi Ağabey’i tek kurşunla kaybettik. Fethi ağabey kendini feda ederek oradaki tüm vatandaşların can güvenliğini korudu.”

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