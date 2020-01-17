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  4. Şehit Fethi Sekin'in babası ülkeyi gezip, gençlere vatan sevgisini anlatıyor

Şehit Fethi Sekin'in babası ülkeyi gezip, gençlere vatan sevgisini anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

 İZMİR Adliyesi'ne terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin (69), Türkiye'yi dolaşarak, birlik beraberlik mesajı veriyor.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- İZMİR Adliyesi'ne terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin (69), Türkiye'yi dolaşarak, birlik beraberlik mesajı veriyor. Sekin, "Devletim, milletim, vatanım ve bayrağım için dilim döndükçe, nefesim yettikçe, yaz- kış demeden Edirne'den Kars'a, Akdeniz'den Karadeniz'e tüm Türkiye'yi adım adım dolaşacağım" dedi.
İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, birlik- beraberlik mesajı vermek için 3 yıldır ülkeyi geziyor. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hayırseverin hediye ettiği, oğlunun baş harflerini taşıyan '23 FS 223' plakalı otomobille ziyaretlerini sürdüren Mehmet Zeki Sekin'in son durağı Aydın oldu. Birtakım ziyaretler gerçekleştiren Mehmet Zeki Sekin, özellikle gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisini anlatıyor. Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Oğlum Fethi Sekin İzmir Adliyesi'ne yapılacak olan hain saldırıyı önlemek isterken kahramanca çarpışarak şehit oldu. Üzerine düşen vatan görevini her Türk evladına yakışık şekilde yerine getirdi. Bizleri utandırmadı adeta gururlandırdı. Ben de o günden sonra kendimce bir karar aldım. Devletim, milletim, vatanım ve bayrağım için dilim döndükçe, nefesim yettikçe, yaz- kış demeden Edirne'den Kars'a, Akdeniz'den Karadeniz'e tüm Türkiye'yi adım adım dolaşacağım" dedi.
Türkiye'yi karış karış gezerek vatan aşkını, bayrak sevgisini anlatan Fethi Seki, sözlerine şöyle devam etti:
"Şehitlerimizin emekleri boşa gitmesin. Bu kutsal yolda, bu güzel yolculukta bizleri bağrına basan, vatanını- milletini seven herkesle bir araya gelip dertleşiyoruz. Dilimiz döndükçe, nefesimiz yettikçe Allah bize ömür verdikçe bu yolculuk devam edecek. İmkanım olursa Türkiye sevdasını kalbinde taşıyan ama Türkiye'den ayrı kalmış vatandaşlarımızın da ayağına kadar giderim. Gittiğim illerde lise ve üniversite çağındaki gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisini anlatıyorum ve bu konularda gençlerimizi bilinçlendiriyorum. Ben anlatırken çocuklardan hiç ses çıkmaz, beni dikkatle dinlerler. Onlara kahramanlığı ve cesareti anlatırken, soru- cevap şeklinde de sohbet ediyorum."

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