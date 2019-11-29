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Şehit Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de görev yaptığı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın (22) cenazesi, memleketi Bartın'ın Büyükkızılkum köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- HAKKARİ'de görev yaptığı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın (22) cenazesi, memleketi Bartın'ın Büyükkızılkum köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın cenazesi, dün askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na buradan da Bartın'a getirildi. Şehit Furkan Yılmaz için sabah merkeze bağlı Büyük Kızılkum köyündeki baba evinde helallik alındı, dua edildi. Burada cenaze başında bekleyen kuzeni Uzman Çavuş Doğuhan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. Anne Ayşe Yılmaz (44), babası Ayhan Yılmaz (45) ve kardeşi Berat Berke Yılmaz (14) dua edilirken güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda tören için köy meydanına götürüldü. Tabuta sarılarak gözyaşı döken annesi Ayşe Yılmaz, yengesi Günay Yılmaz ve babaannesi Ayşe Yılmaz 'ı askerler teselli etti. Yengesi Günay Yılmaz, "Hep haberlerde izlerdik, başımıza mı gelecekti? Daha yaşayacak günlerin vardı. Çok gençtin yavrum" diye gözyaşı döktü.
Geçen yıl Kilis'te şehit olan Uzman Onbaşı İsmail Tugay Özcan'ın (23) babası Adnan Özcan da tabuta sarılarak şehit Yılmaz'ın fotoğrafını öptü.
5 BİN KİŞİ KATILDI
Cenaze törenine, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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