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Şehit gazeteci Hasan Tahsin anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

İZMİR'i işgal eden Yunan askerlerine ilk kurşunu atıp milli mücadelenin fitilini ateşleyen şehit gazeteci Hasan Tahsin, CHP'liler tarafından anıldı.

Şehit gazeteci Hasan Tahsin anıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'i işgal eden Yunan askerlerine ilk kurşunu atıp milli mücadelenin fitilini ateşleyen şehit gazeteci Hasan Tahsin, CHP'liler tarafından anıldı. Anma törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Gazeteci Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu attığı zaman, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları henüz milli mücadele için harekete geçmemişti. Mücadele arkadaşlarının İstanbul'dan hareketini sağlayan, işte bu yiğit, cesur insandır. Bu cesur insan gazeteciydi" dedi.
Yunanistan'ın İzmir'i işgali sırasında 100 yıl önce düşmana ilk kurşunu atan şehit Gazeteci Hasan Tahsin, Konak'taki İlk Kurşun Anıtı önünde anıldı. CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen anma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'li başkanlar, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ilçe başkanları ile partililer katıldı.
'İMAMOĞLU İÇİN BİZ DE GÖREV ALACAĞIZ'
Anma töreninde ilk konuşmayı yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları söyledi:
"Bundan 100 yıl önce düşmana ilk kuruşunu atan cesur gazeteci Hasan Tahsin'i, vurulduğu yerde bugün bir kez daha anıyoruz. 100 yıl önce, yürekli insanlar bir araya gelerek hiçbir zaman işgale boyun eğmeyeceklerini burada en güzel şekilde ifade etmişler. Daha sonraki tarihlerde kurtuluş mücadelemizin en önemli ismi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadelenin Anadolu'dan yönetilmesi gerektiğini görerek, Samsun'a çıkıp, Erzurum ve Sivas kongresinin ardından kurtuluş mücadelemizi başlattı. Bazı unsurlar, geri düşünceliler, onun bize emanet ettiği cumhuriyeti kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık umut doluyuz. 31 Mart, yeni bir mücadelenin, yeni bir anlayışın bu ülkede hakim olacağını gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi ama 17 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından geri alındı. Bu durumu kabul etmiyoruz. İstanbul için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a yeni bir anlayış getirdi. Herkesle barıştı. İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye örnek oldu. Biz de İstanbul'a gidip görev alacağız."
'ÇOBAN ATEŞİ TÜM TÜRKİYE'Yİ SARDI'
Daha sonra kürsüye gelen CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da, "Milli mücadelenin bize yansıttığı ve aydınlattığı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atıldığı noktadayız. Bu ruhu yaşıyoruz. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığı noktadayız. Burası Atatürk Meydanı, işte burada kıvılcım başladı ve çoban ateşi tüm Türkiye'yi sardı. İşte o hareket sadece modern Cumhuriyetin temellinin atıldığı adım değil, yeni bir kalkınmanın, yeni bir sosyal anlayışının hayata geçirildiği harekettir" dedi.
'HASAN TAHSİN HAREKETE GEÇİRDİ'
Üzerinde 100'üncü yıl özel tişörtüyle kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise, "Gazeteci Hasan Tahsin, düşmana ilk kurşunu attığı zaman Mustafa Kemal ve silah arkadaşları henüz milli mücadele için harekete geçmemişti. Milli mücadele arkadaşlarının İstanbul'dan hareketini sağlayan, işte bu yiğit, cesur insandır. Bu cesur insan gazeteciydi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şehit gazeteci Hasan Tahsin anıldıŞehit gazeteci Hasan Tahsin anıldıŞehit gazeteci Hasan Tahsin anıldıŞehit gazeteci Hasan Tahsin anıldı

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