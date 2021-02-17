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Şehit, gazi ve çocukları adına binlerce lira toplayıp dolandırmışlardı: 22 kişi adliyede

17.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtarak şehit, gazi ve çocukları adına para topladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikret T.

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtarak şehit, gazi ve çocukları adına para topladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikret T. isimli şahsın yönettiği Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adına çağrı merkezi kurulduğunu ve çağrı merkezinden kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, il ve ilçe başkanları, dernekler, vakıflar ve ticari işletmelerin arandığını tespit etmişti. Aramalarda kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtan şahısların, şehit, gazi veya çocukları adına para topladığının belirlenmesi üzerine hemen harekete geçilmiş, operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İzmir merkezli Ankara, Düzce, İstanbul, Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanları baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kullanılan konuşma metinleri, silahlar ve mermilerinde ele geçirildiği operasyonda gözaltındaki 22 zanlı, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Duyguları istismar edip binlerce lira dolandırmışlar
Kendilerini gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtarak şehit, gaziler veya çocukları adına para toplayan şahıslarla ilgili önemli detaylar ortaya çıkmıştı. Zanlıların, karşısındaki vatandaşları ikna etmeleri halinde PTT kapıda ödeme yöntemi ile 100, 150, 200, 250, 300 TL gibi farklı miktarlarda paralar topladığı, hediye olarak; dergi, ajanda, bayrak ve benzeri malzemeler gönderdiği, genellikle kargo gönderen şahısların vatandaşları abone yaptığı tespit edildi.

Aylık kazançları 500 bin TL
Dolandırıcı zanlıların, 6 ay veya her yıl düzenli olarak bağış aldığı, bu kişilerin konumu, isim, adres ve telefon bilgilerinin data olarak bilgisayara yüklenmek suretiyle düzenli olarak arandığı, söz konusu kuruluşların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi farklı illerde çalışanlarının bulunduğu ve bu şahısların elde edilen bağış paraları üzerinden komisyon usulü çalıştıkları da belirlenmişti. Ekipler ayrıca yaptığı çalışmalarda, Nitelikli Dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak binlerce müşteki tespit ederken, adliyeye sevk edilen şüphelilerin aylık kazançlarının yaklaşık 500 bin TL olduğu değerlendiriliyor.

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