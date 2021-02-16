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Şehit, gaziler ve çocukları adına binlerce lira toplayıp dolandırmışlar: 22 gözaltı

16.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtarak şehit, gaziler veya çocukları adına para topladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtarak şehit, gaziler veya çocukları adına para topladığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık konusuyla ilgili şok detaylar ortaya çıkarken, binlerce müşteki tespit edildi, şüphelilerin aylık kazançlarının yaklaşık 500 bin olduğu belirlendi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikret T. isimli şahsın yönettiği Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adına çağrı merkezi kurulduğunu ve çağrı merkezinden kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, il ve ilçe başkanları, dernekler, vakıflar ve ticari işletmelerin arandığını tespit etti. Aramalarda kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtan şahısların, şehit, gaziler veya çocukları adına para topladığının belirlenmesi üzerine hemen harekete geçildi.
İzmir merkezli Ankara, Düzce, İstanbul, Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanları baskınlarda, 22 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; kullanılan konuşma metinleri, silahlar ve mermilerde ele geçirildi.

Duyguları istismar eden ve dolandıran zanlılarla ilgili şok detaylar
Kendilerini gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtarak şehit, gaziler veya çocukları adına para toplayan şahıslarla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Zanlıların, karşısındaki vatandaşları ikna etmeleri halinde PTT kapıda ödeme yöntemi ile 100, 150, 200, 250, 300 TL gibi farklı miktarlarda paralar topladığı, hediye olarak; dergi, ajanda, bayrak ve benzeri malzemeler gönderdiği, genellikle kargo gönderen şahısların vatandaşları abone yaptığı tespit edildi.

Düzenli olarak bağış almışlar, aylık kazançları 500 bin TL
Yine zanlıların, 6 ay veya her yıl düzenli olarak bağış aldığı, bu kişilerin konumu, isim, adres ve telefon bilgilerinin data olarak bilgisayara yüklenmek suretiyle düzenli olarak arandığı, söz konusu kuruluşların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi farklı illerde çalışanlarının bulunduğu ve bu şahısların elde edilen bağış paraları üzerinden komisyon usulü çalıştıkları da tespit edildi. Ekipler ayrıca yaptığı çalışmalarda, Nitelikli Dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak binlerce müşteki belirledi.
Emniyete götürülen şüphelilerin aylık kazançlarının yaklaşık 500 bin TL olduğu değerlendiriliyor.

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