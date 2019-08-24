Şehit Gezer, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı

Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer(23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurladı.

Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesine bağlı Ana Tepe bölgesi yakınında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmer kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gezer için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri asker ve polisler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Gezer'in özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinin ardından, şehit Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı, silah arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen Gezer'in naaşının, daha sonra uçakla memlemeti Sinop'a uğurlanacağı belirtildi.