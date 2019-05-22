Şehit Gidergelmez'in geçmişi başarıyla dolu

SERTAÇ BULUR - Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez, meslek hayatındaki parlak sicili ve başarılarıyla Jandarma Teşkilatının gururu oldu.

Şehit Gidergelmez, Mersin Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak çalışan Şemsettin ve ev hanımı Ayşegül Gidergelmez'in 4 çocuğunun en küçüğü olarak 1987'de Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Asker olma hayalini, çevresindekilere sürekli ifade eden Gidergelmez, 2003'te Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazanmasına rağmen buraya kaydını yaptırmadı.

Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Gidergelmez, 2004'te kazandığı sınavın ardından Ankara Beytepe Jandarma Okulları Komutanlığında 2 yıl eğitim aldı. Gidergelmez, okulundan başarıyla mezun olduktan sonra ilk görev yeri Muğla'nın Fethiye ilçesine atandı. Burada bir süre çalışan Gidergelmez, ardından Tunceli'ye tayin oldu.