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Şehit Güntekin'in cenazesi Erzurum'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 02:40 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki terör operasyonunda şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in naaşı baba ocağı Erzurum'a getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in naaşı memleketi Erzurum'a getirildi.

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki tören sonrası Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Güntekin'in (27) Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçaktan tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Güntekin'in cenazesi okunan duanın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Buradaki törene şehit yakınlarının yanı sıra il protokolü ve askeri erkan katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güntekin'in cenazesinin, Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Dumlu Şehitliğine defnedileceği belirtildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini sağlamak ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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