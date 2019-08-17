HABER

Şehit güvenlik korucuları defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Görev dönüşü Ağrı'nın Patnos ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu 2 kardeş, son yolculuğa uğurlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görevden dönerken geçirdikleri trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu 2 kardeş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerinin ardından Patnos ilçesine bağlı Dağalan köyüne getirilen Bayram ve Kasım Tekdemir kardeşlerin naaşı, köy camisinde kılınan namazın ardından taziyeevi önündeki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişlerinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazeleri köy mezarlığına getirildi.

Şehit kardeşler yakınlarının gözyaşları arasında defnedilirken, Vali Süleyman Elban ise Türk bayrağı ve fotoğraflarını şehitlerin kardeşi Davut Tekdemir'e verdi.

Okunan duanın ardından aileye taziyelerini ileten Vali Elban, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını söyledi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Patnos Kaymakamı Ümit Altay ve kurum müdürleri ile köy halkı katıldı.

- Olay

Görevden dönen güvenlik korucusu Bayram Tekdemir'in kullandığı 65 DH 003 plakalı otomobil ile Şahin Kırca idaresindeki 01 VY 517 plakalı kamyonet çarpışmıştı. Kazada, geçici köy korucusu kardeşler Bayram ve Kasım Tekdemir olay yerinde şehit olmuştu. Kamyonetteki yaralılar Şahin, Harun, Bahar ve Mert Kırca ise 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Eminönü alt geçidinde iş yerlerini su basan esnaf konuştuEminönü alt geçidinde iş yerlerini su basan esnaf konuştu
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos şehit korucu kardeşler trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? AKOM'dan açıklama

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Düğün günü büyük acı!

Düğün günü büyük acı!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

Yargıtay'dan adli yıl töreni açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.