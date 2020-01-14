Şehit güvenlik korucusu gözyaşları arasında toprağa verildi

Şırnak’ın Irak sınırında devam eden Pençe-3 harekatı kapsamında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater, memleketi İdil’de toprağa verildi.

Şırnak’ın Irak sınırında devam eden Pençe-3 harekatında şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater için İdil Tepeköy merkez caminde tören düzenlendi. Köyde düzenlenen törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşının katafalka konulup öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören, daha sonra dini vecibelerin yerine getirilmesi ile devam etti. Burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Duaların ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının şehidin naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Defin işlemlerin ardından Şırnak Valisi Pehlivan Türk bayrağını öperek şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater’in annesi Hamdiye Bağater’e teslim etti.



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