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Şehit güvenlik korucusu Koçak son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

Şehit güvenlik korucusu Koçak son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak, Pervari ilçesinde toprağa verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 37 yaşındaki Koçak'ın cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne getirildi.

Türk bayraklarıyla donatılan Köprüçay köyü Bozca Mezrası Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, asker ve vatandaşlar tarafından omuzlara alındı.

Şehit Koçak'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, defin işleminin ardından şehidin babası Selahattin Koçak'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Albay Kenasarı, bayrağı öpen ve oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babasını teskin etti.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- 3 terörist etkisiz hale getirilmişti

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

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