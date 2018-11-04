Şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün PKK'lı töreristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Resul Bahadır (34) son yolculğuna uğurlandı.

Beytüşşebap ilçesi Cevizağacı köyü kırsalında tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenen operasyon sırasında şehit olduğu belirtilen güvenlik korucusu Resul Bahadır için Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca tören düzenlendi. Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, 23'üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, aşiret liderleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit güvenlik korucusu Bahadır köy mezarlığında toprağa verildi.

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