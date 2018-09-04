Şehit güvenlik korucusunun adı camide yaşatılacak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan camiye şehit güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un ismi verildi.

Geçen yıl 31 Ağustos'ta evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un ismi, Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan camide yaşatılacak.

Şehit Mehmet Paksoy Cami'nin açılışı, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş tarafından yapıldı.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Kaymakamı M.Fatih Yakınoğlu şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aktaş, şehitlerin manevi değerlerini yaşatmak adına güvenlik korucusu şehit Mehmet Paksoy'un isminin camiye verildiğini söyledi.

Paksoy'un geçen yıl evinin önünde teröristlerce şehit edildiğini anımsatan Aktaş, şunları söyledi:

"Şehidimizin ismi camimizde yaşayacak. Burada namaz kılan herkesin dua edeceğini biliyorum. Rabbim ona ve bütün şehitlerimize rahmet etsin. Şehit Mehmet Paksoy camimizin açılışı hayırlı olsun."

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar öğle namazı kıldı, şehit Mehmet Paksoy'un ailesine ziyarette bulundu.

Vali Aktaş, ziyarette şehit annesi Naime Paksoy'un elini öperek, "Ben de sizin bir oğlunuzum. Oğlunuz şehitlik mertebesine ulaştı. Rabbim bizi onların şefaatine nail eylesin" dedi.

