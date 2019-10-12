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Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş’ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek için Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş’ta dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek için Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Ulu Cami’nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin eşi Gülseren, kızı Ezgi Yağmur ve oğlu Samet Bebek ağlamayarak tabutun başından bir an ayrılmadı. Şehidin kızı Ezgi Bebek babasının tabutu başında, “Ağlamayacağım bugün senin düğünün baba” dedi.
Şehidin cenazesi kılınan namazın arından helallik alındıktan sona binlerce vatandaş tarafından uğurlandı. Şehit Hacı Bebek’in cenazesi Göksun ilçesi Kerpetenli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Hacı Bebek, son yolculuğuna uğurlandı

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