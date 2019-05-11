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Şehit Hakan Özdemir, Kırıkkale'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

  Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir için, Kırıkkale Nur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Yadımcısı Emine Alp Meşe, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
'AĞLAMAYIN, KİMSEYİ SEVİNDİRMEYİN'
Törene, sağlık ekipleri eşliğinde sedye ile katılan şehidin babası Alaaddin, annesi Zehra, 6 aylık hamile eşi Aslı Özdemir ve yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şapkasını takan baba Alaaddin Özdemir, oğlunun fotoğrafını öperken fenalık geçirdi. Özdemir'e, sağlık görevlileri müdahale etti ve sağlık sedyesine oturtuldu. Namaz öncesi şehidin yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp öpen Aslı Özdemir, ağlayan yakınlarına, "Hakan için ağlamayın, kimseyi sevindirmeyin" dedi.
AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ
Baba Alaaddin Özdemir, cenaze namazında da oğlunun şapkasıyla saf tuttu. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehit Özdemir'in tabutu omuzlara alınarak, sağanak yağmur nedeniyle ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi, daha sonra Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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-Tabutun getirilmesi
-Yakınlarının ağlaması
-Babanın fenalık geçirmesi
-Eşinin tabuta sarılması
-Cenaze namazı
-Tabutun taşınması

Haber-Kamera:Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

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