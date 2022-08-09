HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit Halil Koç kimdir? Piyade Uzman Çavuş Halil Koç nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

Şehit Halil Koç kimdir? Piyade Uzman Çavuş Halil Koç nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

09.08.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, 9 Ağustos 2022 Salı günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası internette araştırılıyor. Basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Şehit Halil Koç kimdir? Piyade Uzman Çavuş Halil Koç nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi? İşte detaylar...

Şehit Halil Koç kimdir? Piyade Uzman Çavuş Halil Koç nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

Piyade Uzman Çavuş Halil Koç günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında "Şehit Halil Koç kimdir?", "Piyade Uzman Çavuş Halil Koç nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

HALİL KOÇ KİMDİR?

Halil Koç Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görevliydi.

3 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Halil Koç, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

432

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL KOÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Uzman Çavuş Halil Koç'un 36 yaşında şehit düştüğü, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İŞehidimizin yarın memleketi Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı!İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı!
Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti! Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!
Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'
Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Yarım saat arayla cinayet işledi, emniyetin önüne gidip...

Yarım saat arayla cinayet işledi, emniyetin önüne gidip...

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Dünyaca ünlü yıldız hayatını kaybetti! "Hepimiz tekrar birlikte olacağız"

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

Film gibi olay! Avrupa'ya geldiklerini sandılar ama...

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

3 bin nüfuslu adaya ziyaretçi akını! 180 bin kişi geldi, otellerde yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Cinsel ilişki yaşarken ölümcül olay! Sizin de başınıza gelebilir

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.