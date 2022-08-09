Piyade Uzman Çavuş Halil Koç günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında "Şehit Halil Koç kimdir?", "Piyade Uzman Çavuş Halil Koç nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

HALİL KOÇ KİMDİR?

Halil Koç Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görevliydi.

3 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Halil Koç, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL KOÇ NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Uzman Çavuş Halil Koç'un 36 yaşında şehit düştüğü, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İŞehidimizin yarın memleketi Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

