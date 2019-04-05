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Şehit Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı afişin belediye ekiplerince panodan indirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması tepki çekti - Gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri, üç boyutlu panoya Halisdemir'in yanı sıra şehitler Fethi Sekin ve Harun Şenözüar'ın fotoğraflarını astı - AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık: "Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ'ye samimi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler" - Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur: "Konunun bizimle ilgisi yok, çarpıtılıyor"

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye binası önündeki panodan şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesi tepkiye neden oldu.

Torbalı ilçesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen İsmail Uygur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma ve belediye binası önündeki panoda bulunan şehit Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının indirilmesiyle gündeme geldi.

Şehit Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı afişin, belediye ekiplerince panodan indirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine belediye ekipleri, üç boyutlu panoya Halisdemir'in yanı sıra şehitler Fethi Sekin ve Harun Şenözüar'ın fotoğraflarını astı.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, yaptığı açıklamada, Uygur'un, mazbatasını almadan önce Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini ve ardından da Ömer Halisdemir'in afişini indirttiğini ileri sürdü.

Hain darbe girişiminin ardından ilçenin belli bölgelerine kahraman şehitlerin fotoğraflarının ve afişlerinin asıldığını dile getiren Akbıyık, şöyle devam etti:

"Daha geldikleri gün ilk işleri şehidimizin pankartlarını indirmek oldu. Bu durumu vatandaşların sosyal medyada görmesi üzerine gecenin bir yarısında tekrar yeniden pankart yaptırıp yerlerine asmaya gayret gösteriyorlar. Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ'ye samiyi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler."

Torbalı'da yaşayan Yusuf Yurt da 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesine çok üzüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan iddiaları reddeden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ise "Konunun bizimle ilgisi yok, çarpıtılıyor." yorumunda bulundu.

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