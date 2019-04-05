Şehit Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesine tepki

Hain darbe girişiminin ardından ilçenin belli bölgelerine kahraman şehitlerin fotoğraflarının ve afişlerinin asıldığını dile getiren Akbıyık, şöyle devam etti:

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, yaptığı açıklamada, Uygur'un, mazbatasını almadan önce Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini ve ardından da Ömer Halisdemir'in afişini indirttiğini ileri sürdü.

"Daha geldikleri gün ilk işleri şehidimizin pankartlarını indirmek oldu. Bu durumu vatandaşların sosyal medyada görmesi üzerine gecenin bir yarısında tekrar yeniden pankart yaptırıp yerlerine asmaya gayret gösteriyorlar. Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ'ye samiyi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler."

Torbalı'da yaşayan Yusuf Yurt da 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesine çok üzüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan iddiaları reddeden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ise "Konunun bizimle ilgisi yok, çarpıtılıyor." yorumunda bulundu.

