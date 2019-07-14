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Şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir'in kabri, direnişin 3. yılında çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in mezarı, direnişin 3. yılında ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek Kur-an'ı Kerim dua okudu, dua etti.

Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, gazetecilere, 15 Temmuz nedeniyle şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için Mersin'den geldiklerini söyledi.

Kabirde okunan dualardan çok duygulandığını ve 15 Temmuz'u yeniden yaşıyor gibi olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"O gece Ömer Halisdemir gerçekten bu ülkenin kaderini değiştirdi. Semih Terzi'yi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz'la ilgili 'darbe değildi, tiyatroydu' dedikleri zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz da zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum ama yavaş yavaş onlar da bunun bir tiyatro olmadığını kabul etmek zorunda kaldılar. Allah, milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum ama bir daha böyle bir harekete kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi bir çok vatan evlatları var. Bunu unutmasınlar. Sadece Ömer Halisdemir'lerimiz yok, kadınlarımızla çoluğumuzla çocuğumuzla bundan sonra herhangi bir kalkışmaya cüret bile edemeyecekler. Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu buradan duyurmak istiyorum. Annesinin kabrini de ziyaret ettik. İşte bazı anneler var, böyle aslanlar doğuruyor."

Aksaray'dan Mustafa Özateş de şehit Halisdemir'i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını aktardı.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret ederek hayır duasını aldıklarını anlatan Özateş, "15 Temmuz şehitlerimizi ve diğer şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Allah 15 Temmuz darbe girişimini bir daha memleketimize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz çukurkuyu darbe girişimi FETÖ Niğde Şehit Ömer Halisdemir

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