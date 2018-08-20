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Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı - Almanya'dan gelen Yesican Ertuğrul: - "O sıktığı tek kurşunla fetret dönemini bitirdi. Sıktığı tek kurşunla bir millet uyandı. Sadece Semih Terzi denen şereften yoksun birisi bu dünyadan göç etmedi, sıktığı tek kurşunla bir ümmeti uyandırdı"

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine, Türkiye'nin farklı yerlerinden ailesiyle gelen çok sayıda ziyaretçi, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve duygulu anlar yaşandı.

Ailesiyle Almanya'dan gelen gurbetçi Yesican Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan beri her sene Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Halisdemir'in tüm Türkiye'nin şehidi olduğunu ifade eden Ertuğrul, şunları kaydetti:

"O sıktığı tek kurşunla fetret dönemini bitirdi. Sıktığı tek kurşunla bir millet uyandı. Sadece Semih Terzi denen şereften yoksun birisi bu dünyadan göç etmedi, sıktığı tek kurşunla bir ümmeti uyandırdı. Şu an Allah'a şükür reisimiz başımızda. Ömer Halisdemir, silah arkadaşları ve bütün şehitlerimiz sayesinde biz bu günlere geldik. Bizim için Ömer Halisdemir demek Çukurkuyu demek değil, 'Türkiye' demek, 'vatan' demek, biz o aşkla, şevkle buraya geliyoruz. Bize de ne zaman görev düşerse zıpkın gibi hazırız."

Kayseri'den gelen Leyla Eroğlu da FETÖ'nün Müslümanları birbirine kırdırmasının çok zoruna gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ömer Halisdemir ağabeyimi de ekranda her gördüğümde ağlıyorum ve dünya ahiret kardeşim diyorum. Allah'ım beni ona dünya ahiret kardeş kabul etsin diye dua ediyorum. Buraya dua etmeye geldim. Onlar ölü değil diriler, bizi görüyor, çocuklarıma da 'selam verin onları bizi görüyor' diyorum. Biz göremiyoruz ama hissediyoruz şehitlerimizin güzel kokularını. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin. Üzülmesinler, şehitler en büyük mertebeye ulaştı. Ne zaman, ne kadar yaşayacağımız belli değil. Gerçekten ölümün de güzelliği varmış Allah'ım bizlere de nasip etsin."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir şehitlik ziyareti

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