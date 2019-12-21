Şehit Hasan Kavuz’a vefa

Şehitlerin ruhuna Fatiha okumalarını istedi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi. Açılış programına katılımlarından dolayı alanda bulunan herkese teşekkürlerini sunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Açılışını yapmak üzere burada bulunduğumuz spor tesisinin ve parkın açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız buraya her oynamaya geldiklerinde şehidimizin adını görmüş olacaklar ve şehidimizin adının yaşatılmasına katkı sağlamış olacaklar. Bu alana her gelen vatandaşlarımızdan şehidimizin ruhuna ve diğer şehitlerimizin ruhuna Fatiha okumalarını istiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu alanın faaliyete geçmesini Büyükşehir Belediyesi olarak sağlamış oldular. Şehidimizin annesine babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Doğan’ın ardından söz alan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Ülkemizde biz buralarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, işimize gücümüze gidebiliyorsak bunu şehitlerimize ve şehit ailelerimize borçluyuz. Onları ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.