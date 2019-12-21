HABER

Şehit Hasan Kavuz’a vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2016 yılında Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un adının verildiği park alanı geniş katılımlı törenle açıldı.21 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un adı mahallesinde kurulan parka verildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2016 yılında Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un adının verildiği park alanı geniş katılımlı törenle açıldı.
21 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde terör örgütü IŞİD unsurlarının saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un adı mahallesinde kurulan parka verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla tamamlanan park alanı için açılış programı tertip edildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, protokol üyeleri ve mahallelerin katılım sağladığı açılış merasimi öncesinde ilk olarak Şehit Hasan Kavuz’un kabri ziyaret edildi. Şehit Kavuz’un mezarı başında yapılan duanın ardından açılışı yapılacak olan park alanına geçildi.

Şehitlerin ruhuna Fatiha okumalarını istedi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi. Açılış programına katılımlarından dolayı alanda bulunan herkese teşekkürlerini sunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Açılışını yapmak üzere burada bulunduğumuz spor tesisinin ve parkın açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız buraya her oynamaya geldiklerinde şehidimizin adını görmüş olacaklar ve şehidimizin adının yaşatılmasına katkı sağlamış olacaklar. Bu alana her gelen vatandaşlarımızdan şehidimizin ruhuna ve diğer şehitlerimizin ruhuna Fatiha okumalarını istiyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu alanın faaliyete geçmesini Büyükşehir Belediyesi olarak sağlamış oldular. Şehidimizin annesine babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Başkan Doğan’ın ardından söz alan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Ülkemizde biz buralarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, işimize gücümüze gidebiliyorsak bunu şehitlerimize ve şehit ailelerimize borçluyuz. Onları ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.

"Geçmişimiz şehitlerle dolu"
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Geçmişimize baktığımızda hepimizinki şehitlerle doludur. Allah kimseye savaş hali vermesin. Ama ülkeyi savunmak gerekir denildiğinde şurada gitmeyecek olan biri var mı? Hasan evladımız bunun canlı bir örneğidir" diye konuştu.
Açılış konuşmalarının yapılmasının ardından katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini kestiler. Park alanının inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindekiler bir süre Şehit Hasan Kavuz’un anne-babası ile sohbet etti.
Sohbet sonrası Başkan Mustafa Demir, ilçeden ayrıldı.

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Lösemi hastası Burak, yaşama tutunamadıLösemi hastası Burak, yaşama tutunamadı
Gezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer iddiasıGezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer iddiası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

Kayınpederini arayıp 'takip ediliyoruz' dedi bir daha haber alınamadı! Genç çiftin aracı terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Adalar'da faytonlar 3 ay durduruldu! Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

İstanbul havalimanlarında akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Aralarında polisler de var

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.