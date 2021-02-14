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Şehit Hüseyin Sarı’nın naaşı memleketine getirildi

14.02.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.Malatya’dan karayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen şehit Hüseyin Sarı’yı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin babası Hasan ve anne Bedia Sarı, yakınları, askeri ve sivil erkan karşıladı.

Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Malatya’dan karayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen şehit Hüseyin Sarı’yı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin babası Hasan ve anne Bedia Sarı, yakınları, askeri ve sivil erkan karşıladı. Oğlunun cenazesini karşılayan anne Bedia sarı ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morguna konuldu.
Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için yarın öğle namazını müteakip Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlenecek.

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