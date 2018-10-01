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'Şehit' ibaresi olmayan Ömer Halisdemir tabelasının indirilmesine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuz'un sembol isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği Aile Sağlığı Merkezi'ne takılan tabelanın indirilmesi tartışmaya neden oldu.

'Şehit' ibaresi olmayan Ömer Halisdemir tabelasının indirilmesine soruşturma

Kemal ALEMDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuz'un sembol isimlerinden şehit Ömer Halisdemir'in adının verildiği Aile Sağlığı Merkezi'ne takılan tabelanın indirilmesi tartışmaya neden oldu. Cumartesi günü tabelanın, üzerinde 'şehit' yazmadığı için indirildiğini söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Olayı öğrenince tabelayı hemen yerine astırdık. Doktor ve görevliler hakkında soruşturma başlattık" dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gemlik Belediyesi ile yaptırdığı Şehit Ömer Halisdemir adı verilen Alile Sağlık Merkezi yaklaşık bir ay önce hizmete girdi. Aile Sağlık Merkezi'ne asılan tabelanın cumartesi günü indirilip pazar gecesi tekrar yerine takılması sosyal medyada, 'Şehit Ömer Halisdemir'e saygısızlık' olarak nitelendirildi.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Şehidimizin ismini sağlık merkezine biz verdik. Yalnız, ismin verilmesi için şehidimizin ailesinden izin almamız gerekiyor. Ayrıca, belediye tarafından tabela hazırlatılırken üzerine 'Şehit' yazılması unutulmuş. Buradaki doktor ve görevliler, üzerine 'şehit' yazdırmaki çin tabelayı indirdiler. Biz yaşananları öğrenence hemen müdahale ettik. Tabelayı astırdık. Bu tabelayı oraya biz astırdık: İsmi de biz verdik. Düzeltme amacıyla da olsa bu tabelayı indirirken bizden izin alınması gerekirdi. Dolayısıyla indirenler hakkında soruşturma açıp gerekli cezayı vereceğiz" dedi.
Bu arada Gemlik Kaymakamlığı'nın da konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Şehit' ibaresi olmayan Ömer Halisdemir tabelasının indirilmesine soruşturma

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