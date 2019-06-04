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Şehit ikiz polislerin ailesine bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki ailesini ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'daki babaevini ziyaret etti.

Çelik, beraberindeki AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ile birlikte 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Çukurova ilçesindeki babaevini ziyaret ederek, ailenin bayramını kutladı.

Ziyarette şehit ikiz kardeşlerin ailesine başsağlığı dileklerini yineleyen Çelik, aileyle bir süre sohbet etti.

Çelik, bayramını kutladığı Oruç ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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adana AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehit evi ziyareti

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