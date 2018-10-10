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Şehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, dün, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam (18), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, dün, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam (18), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne dün sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden PKK'lı teröristler 2 güdümlü füze ile saldırıda bulundu. Saldırıda, Sözleşmeli Er Emre Güngör (26) ve iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaklaşık 6 aydır bölgede iş makinesi operatörü olarak çalıştığı belirtilen ve 3 aydır Fadime Çam ile sözlü olan şehit işçinin cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki devlet hastanesine getirildi.
Şehit Ali Çam'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından devlet hastanesi morgundan alınarak İrfanlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenazeyi şehit işçinin annesisi Leyla, babası Mehmet Çam ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi ilçe merkezinde Hira Cami önündeki alana götürüldü. Burada anne Leyla Çam, "Güle güle git kuzum, mekanın cennet olsun yavrum. şehitler ölmez vatan bölünmez" diye ağıt yaktı. Tabutun başına gelen acılı anne, "Kara kaşlarına kurban olayım senin" diyerek oğlunun fotoğrafını öptü.
Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Ali Çam'ın cenazesi, götürüldüğü Körkuyu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandıŞehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandıŞehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandıŞehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandı

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