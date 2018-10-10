Şehit işçi Ali Çam, son yolculuğuna uğurlandı HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki Güvendağı Üst Bölgesine PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü sivil işçi Ali Çam(18), memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Ali Çam'ın cenazesi ilk olarak İrfanlı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada cenazeyi annesi Leyla, babası Mehmet Çam ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Helallik alınması ardından şehit işçinin cenazesi ilçe merkezindeki Hira Cami önündeki alana götürüldü. Burada anne Leyla Çam, ?Güle güle git kuzum, mekanın cennet olsun yavrum. şehitler ölmez vatan bölünmezö diye ağıt yaktı. Tabutun başına gelen anne ?Kara kaşlarına kurban olayım seninö diyerek oğlunun fotoğrafını öptü. Düzenlenen törene Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Ali Çam'ın cenazesi, götürüldüğü Körkuyu Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Görüntü Dökümü -------------------------- - Törenden görüntüler - Şehidin babasından detay - Şehidin annesinin konuşması - Yakınlarının tabutun üzerindeki fotoğrafını öpmesi - Fotoğraftan detay - Cenaze namazından görüntüler - Cenazenin götürülmesi Haber-Kamera İbrahim EMÜLDÜZİÇ (Osmaniye), (DHA)

