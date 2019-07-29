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Şehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da gönüllü gençler "Şehitlerin de kütüphanesi olsun" sloganıyla yola çıkarak, yaptıkları çalışmalarda 5 kütüphane açtı.

Şehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da gönüllü gençler "Şehitlerin de kütüphanesi olsun" sloganıyla yola çıkarak, yaptıkları çalışmalarda 5 kütüphane açtı. Kütüphanelerde, şehitlerin ismi ve hatıraları yaşatılıyor.
"Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" sloganıyla yola çıkan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli proje kapsamında şehitlerin adlarını kütüphanelerde yaşatmak için harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanındaki okul veya kurumlarda, toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteğiyle açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verilerek, hatıraları yaşatılıyor. Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklerde dizayn edilen kütüphanelerin bir köşesinde de şehitlerin üniforması sergileniyor. Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından Afyonkarahisar Hamidiye İlkokulu'nda da Şehit Özel Hareket Polisi Ahmet Altun adına kütüphane açıldı.
'HER KAHRAMANIN GÖLGESİNDE BİR KÜTÜPHANE OLSUN İSTEDİK'
Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat, 10 Kasım 2018 tarihinde bir avuç gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi. Kalafat, "Çıktığımız bu yolda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan projemize uygunluk alarak çalışmalarımıza başladık. Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik. Tüm Türkiye genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
'ÖDEYEMEYECEĞİMİZ BİR BORÇ'
Afyonkarahisar'da 5 şehit kütüphanesi olduğunun altını çizen Kalafat, "Bunlardan biri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'mızın Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi'nde. Diğer 4'ü ise devlet okullarında. İç dizaynını, boyasını, parkelerini ve mobilyalarını gönüllü arkadaşlarımızla beraber vakitlerimizden fedakarlık yaparak yapıyoruz. Şehitlerimiz sayesinde içtiğimiz su, aldığımız nefes ve yaşadığımız hayat var. Bu yaptığımız çalışmaları bir borç olarak görüyoruz ama ödeyemeyeceğimiz bir borç" diye konuştu.
'ŞEHİTLERİMİZİN İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ'
Türkiye genelinde 33 şehit kütüphanesinin açılışının yapıldığını aktaran Kalafat, Afyonkarahisar'dan Van'a her ilde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kalafat, şöyle dedi:
"Bu anlamda bütün gönüllü arkadaşlarımız ve tüm koordinatörlerimiz bunu zevkle yapıyoruz. Hepimizin kendi işi var. Biz bunları akşamları ve boş kaldığımız zamanlarda yapıyoruz. Bunun bir fedakarlık olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda tüm Türkiye genelinden bizlere kitap desteği geliyor. Biz bu kitapları kütüphanelere koyup, okunmasını sağlıyoruz. Bunun yanında şehitlerimizin ismini ölümsüzleştiriyoruz."
'GÖNÜLDEN ÇALIŞIYORUZ'
Gönüllü Hasan Çakar da "Afyonkarahisar'da yaşayan şehit kütüphaneleri adına kütüphane kuruluşlarında vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kitap toplama aşamasından boyama aşamasına gönüllü olarak şehitlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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Şehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlarŞehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlar

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