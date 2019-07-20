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Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

BİTLİS’te PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, korucu aracının geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş (48), memleketi Samsun’un Asarcık ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş, son yolculuğuna uğurlandı

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ASARCIK (Samsun), (DHA)- BİTLİS’te PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, korucu aracının geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş (48), memleketi Samsun’un Asarcık ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için memleketi Samsun'un Asarcık ilçesinin Armutlu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cenazede şehidin babası emekli astsubay Rüştü ve annesi Saniye ile eşi Yasemin ve kızı Büşra ile 4 kardeşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası Rüştü Akkuş törene üniformasını giyerek katıldı. Cenazede Yasemin Akkuş ve kızı Büşra, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Armutlu Merkez Camisi önünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.
EYLÜLDE MEMLEKETİNE GELECEKTİ
En son yaklaşık bir yıl önce baba evine gelen Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş'un Eylül ayında izin alıp ailesinin yanına gelmeyi planladığı belirtildi. 29 yıllık asker olan Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş'un 1 yıldır Bitlis'te görev yaptığı belirtildi.

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Şehit Jandarma Binbaşı Akkuş, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Binbaşı Akkuş, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Binbaşı Akkuş, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Binbaşı Akkuş, son yolculuğuna uğurlandı

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